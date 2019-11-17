У Києві спалили авто відомого громадського активіста (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль спалили у подвір’ї багатоповерхівки де мешкає громадський діяч

Керівнику громадської організації «Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу міста Києва» і директору компанії «УкрТрансПаркінг» Олексію Бевзюку спалили авто у дворі багатоповерхівки.

Він сам сповістив громадськість про підпал у соцмережі, показав відео та світлини з місця пригоди.

Нагадаємо, адвокатська дорадча група, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні, вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у Справах Майдану не зупинилося.