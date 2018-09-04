За два роки у Києві з’являться ще 14 торгових центрів



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Lavina Mall займає площу в 127 тис. кв. м

Найближчим часом планують відкрити тільки 4 ТРЦ

У найближчі два роки в Києві планують відкрити 14 торгових центрів загальною орендною площею 1,2 млн кв. м. Про це повідомили в консалтинговій компанії NAI Ukraine, пише «Дело».

При цьому 5 з 14 ТРЦ, які планують відкрити вже в найближчі два роки, мають площу понад 100 тис. кв. м (для порівняння Lavina Mall займає площу в 127 тис. кв. м). Це Blockbuster Mall на проспекті Бандери (187 тис. кв. м), Ocean Mall (100 тис. кв. м), South Mall (293 тис. кв. м), East Mall (200 тис. кв. м), Kiev Mall на проспекті Бажана (145,5 тис. кв. м).

Разом з тим серед ТРЦ є об'єкти, площа яких не перевищує і 10 тис. кв. метрів. Це ТРЦ Smart Plaza Obolon (8,8 тис. кв. м) і Good Life в Печерському районі (7,5 тис. кв. м).

Середня орендна площа ТРЦ, які планують відкрити до 2020 року, становить 80 тис. кв. метрів.

При цьому найближчим часом планують відкрити тільки 4 ТРЦ. Це Oasis на Героїв Дніпра, Blockbuster Mall на Бандери, Smart Plaza Obolon і Good Life. Заявлено, що вони відкриються до кінця 2018 року або на початку 2019 року.

Більшість же об'єктів планують відкрити свої двері перед відвідувачами в 2020 році.