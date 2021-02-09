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    За пасажирами київського метро стежитимуть ще понад 300 відеокамер

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    Нові камери розширять вже наявну мережу системи відеоспостереження підземки - За пасажирами київського метро стежитимуть ще понад 300 відеокамер
    Нові камери розширять вже наявну мережу системи відеоспостереження підземки
    Фото з відкритих джерел

    Додаткові камери з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро

    Цього року на станціях київського метро буде встановлено 305 камер відеоспостереження. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

    За інформацією Департаменту, нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 – із функцією розпізнавання облич, 75 камер з функціями розпізнавання облич та термального скринінгу.

    Додаткові камери з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання киянами та гостями столиці вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії Covid-19.

    Рішення про необхідність дооснащення системи відеоспостереження метрополітену прийнято київською владою спільно з Головним управлінням Національної поліції в Києві. Саме правоохоронці мають доступ до відео з камер та використовують отримані дані для розшуку людей, розкриття та попередження злочинів.

    Нині ж працівники комунальних підприємств «Інформатика», «Київський метрополітен» та представники Головного управління Національної поліції в Києві проводять передпроєктні роботи, визначають місця розташування техніки.

    Нові камери розширять вже наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.

    Теги: Національна поліція України Київ метро КМДА безпека
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