За проекти Громадського бюджету вже проголосували 30 тис. киян
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У місті проходять фестивалі, що популяризують Громадський бюджет серед киян
Станом на сьогодні вже близько 30 тисяч киян проголосували за проекти Громадського бюджету. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Київ» Ігор Хацевич, керуючий справами Київради.
«Крім 10 фестивалів (що популяризують Громадський бюджет серед киян. – Ред.) у кожному районі – 4 з яких уже провели – передбачено ще 5 великих заходів. Зокрема це сімейний ГБ-фест, де будуть презентовані загальноміські проекти, оскільки в районах ці фестивалі створені, для того, щоб презентувалися районні проекти», – розповів він.
«До того ж буде організовано автопробіг, який пройде за день до закінчення голосування, 14 вересня», – додав Хацевич.
Він зазначив, що інформаційна кампанія надзвичайно насичена на такий невеликий проміжок часу, який припав на голосування.
«Я думаю, саме тому в нас на сьогодні вже близько 30 тисяч киян проголосували за громадські проекти. А це, як на тижневий результат, досить перспективний показник», – сказав Хацевич.
Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.