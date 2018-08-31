За проекти Громадського бюджету вже проголосували 30 тис. киян



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У місті проходять фестивалі, що популяризують Громадський бюджет серед киян

Станом на сьогодні вже близько 30 тисяч киян проголосували за проекти Громадського бюджету. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Київ» Ігор Хацевич, керуючий справами Київради.

«Крім 10 фестивалів (що популяризують Громадський бюджет серед киян. – Ред.) у кожному районі – 4 з яких уже провели – передбачено ще 5 великих заходів. Зокрема це сімейний ГБ-фест, де будуть презентовані загальноміські проекти, оскільки в районах ці фестивалі створені, для того, щоб презентувалися районні проекти», – розповів він.

«До того ж буде організовано автопробіг, який пройде за день до закінчення голосування, 14 вересня», – додав Хацевич.

Він зазначив, що інформаційна кампанія надзвичайно насичена на такий невеликий проміжок часу, який припав на голосування.

«Я думаю, саме тому в нас на сьогодні вже близько 30 тисяч киян проголосували за громадські проекти. А це, як на тижневий результат, досить перспективний показник», – сказав Хацевич.

Нагадаємо, за результатами експертизи та публічних обговорень до голосування допущено 940 проектів Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, над якими працювали 389 команд.

24 серпня у столиці стартувало електронне голосування за проекти Громадського бюджету-3. Для того, щоб проголосувати потрібно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, натиснути «Переглянути проекти» та обрати за допомогою фільтрів «Категорія» і «Район» або за номером чи назвою в полі пошуку 5 проектів, за які ви вболіваєте. Оскільки голосування електронне, необхідно авторизуватися через Bank ID «ПриватБанку», Національного банку України (НБУ) та Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком, система поверне на сторінку проекту, і кнопка «Проголосувати» стане активною. Власники картки киянина авторизуються через «Ощадбанк».