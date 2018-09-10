За рік на перевезенні пасажирів київська підземка заробила 1,5 млрд грн



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У 2017 році метрополітеном скористалося 498 мільйонів пасажирів

У 2017 році комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало від перевезення пасажирів близько 1,5 млрд грн. Про це повідомив начальник метрополітену Віктор Брагінський.

За його словами, з цих коштів 1,2 млрд грн пішло на зарплати, 400 млн грн - оплату за електроенергію. «Уже маємо дефіцит 100 млн грн. Для компенсації різниці в тарифах ми отримали дотацію з міського бюджету. Це дозволило нам повністю розрахуватися з «Київенерго», - зазначив Брагінський в інтерв'ю Економічній правді.

Він також повідомив, що у 2017 році метрополітеном скористалося 498 мільйонів пасажирів. Кожен четвертий пасажир - пільговик. «Вартість разової поїздки для пасажира, який платив за проїзд, була 5 грн, зі знижками по картці - 4,5 грн, а по проїзним - 4,03 грн. Відповідно, середній дохід від одного пасажира був на рівні 4,41 грн», - розповів начальник метрополітену.

Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

Як повідомлялося, наразі усі кошти з кас метрополітену зараховуються на депозитний рахунок Мін’юсту або розрахунковий рахунок комунального підприємства в «Укрсиббанку» до повної виплати 1,83 млрд грн боргу за 100 вагонів метро, придбаних у компанії «Укррослізинг» десять років тому.