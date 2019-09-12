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    Пожежу на сміттєзвалищі біля Борисполя нарешті ліквідовано

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    <div class="alt">Ліквідація пожежі на сміттєзвалищі у Гнідині</div> <div class="copy"></div> - Пожежу на сміттєзвалищі біля Борисполя нарешті ліквідовано
    Ліквідація пожежі на сміттєзвалищі у Гнідині
    Фото: ДСНС

    Рятувальники дві доби боролися з вогнем на сміттєзвалищі

    Сьогодні, 12 вересня, о 13:05 була ліквідована пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «…Пожежа була локалізована о 12:40 та повністю ліквідована о 13:05», - йдеться в повідомленні.

    На місці пожежі працювало 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    Як повідомлялося, загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради сталося 10 вересня близько 14-ї години. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.

    Станом на 10:00 12 вересня, площа пожежі складала 0,2 га.

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