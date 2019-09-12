Пожежу на сміттєзвалищі біля Борисполя нарешті ліквідовано
Рятувальники дві доби боролися з вогнем на сміттєзвалищі
Сьогодні, 12 вересня, о 13:05 була ліквідована пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
«…Пожежа була локалізована о 12:40 та повністю ліквідована о 13:05», - йдеться в повідомленні.
На місці пожежі працювало 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Як повідомлялося, загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради сталося 10 вересня близько 14-ї години. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.
Станом на 10:00 12 вересня, площа пожежі складала 0,2 га.