Пожежу на сміттєзвалищі біля Борисполя нарешті ліквідовано



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Ліквідація пожежі на сміттєзвалищі у Гнідині Фото: ДСНС

Рятувальники дві доби боролися з вогнем на сміттєзвалищі

Сьогодні, 12 вересня, о 13:05 була ліквідована пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«…Пожежа була локалізована о 12:40 та повністю ліквідована о 13:05», - йдеться в повідомленні.

На місці пожежі працювало 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомлялося, загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради сталося 10 вересня близько 14-ї години. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.

Станом на 10:00 12 вересня, площа пожежі складала 0,2 га.