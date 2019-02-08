  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники зняли рибалку з крижини на Дніпрі

    • Розсилка
    Чоловік знаходився на відстані 200 м від берега - Рятувальники зняли рибалку з крижини на Дніпрі
    Чоловік знаходився на відстані 200 м від берега

    Чоловіка передали працівникам медичної допомоги

    У четвер, 7 лютого, о 18:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро поблизу Труханового острова на крижині знаходиться рибалка.

    До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    Як виявилось, чоловік 1955 року знаходився на відстані 200 м від берега у воді. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували рибалку.

    Чоловіка передали працівникам медичної допомоги.

    Нагадаємо, 29 січня в затоці Собаче гирло на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва місцеві рибалки виявили тіло чоловіка.

    Читайте також
    Київ ДСНС рибальство водойма рятувальники річка Дніпро чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ