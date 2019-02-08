Рятувальники зняли рибалку з крижини на Дніпрі



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Чоловік знаходився на відстані 200 м від берега

Чоловіка передали працівникам медичної допомоги

У четвер, 7 лютого, о 18:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро поблизу Труханового острова на крижині знаходиться рибалка.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

Як виявилось, чоловік 1955 року знаходився на відстані 200 м від берега у воді. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували рибалку.

Чоловіка передали працівникам медичної допомоги.

Нагадаємо, 29 січня в затоці Собаче гирло на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва місцеві рибалки виявили тіло чоловіка.