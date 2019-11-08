Столичні водії можуть придбати електронні паркувальні талон: де купити, як діють (відео)



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Купівля талону відбувається у мобільному додатку у смартфоні

Правила користування електронними талонами такі ж, як і паперовими

У Києві розпочався продаж електронних паркувальних талонів. Придбати абонементи можна через мобільний додаток Privat24. Про це повідомили у КП «Київтранспарксервіс».

Процедура купівлі талону для паркування проста та займає мінімум часу. Для цього потрібно завантажити мобільний додаток Privat24 на смартфон, знайти пункт меню «Транспорт», далі – «Оплата парковки», вибрати місто, тип талону (на місяць або на квартал) та ввести номер автомобіля.

Правила користування талонами такі ж, як і паперовими: за одним паркувальним абонементом може бути закріплено лише один автомобіль. Контроль за сплатою користування паркомайданчиком здійснює Інспекція з паркування, яка перевіряє наявність платежу онлайн.

Детальніше, як купувати абонементи, які вони існують, де діють, чим відрізняються від паперових та про багато іншого розповіли на брифінгу заступник директора КП «Київтранспарксервіс» Сергій Сокольчук та керівник напрямку від ПриватБанк Євген Васильцев.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року у Києві почали діяти паркувальні талони нового зразка.

З 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.