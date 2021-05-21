За три роки в центрі Києва відреставрують вісім пам’яток (перелік)

Наразі проводяться ремонтно-реставраційні роботи на чотирьох об’єктах

Упродовж 2021-2023 років Департамент охорони культурної спадщини відреставрує вісім пам’яток. Про це директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк сказав під час відкриття після реставрації будівлі Подільського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ДРАЦСу.

«Окрім Подільського РАЦС, Департамент відреставрував також Будинок Петра І на Костянтинівській, 6/8. Унікальна будівля, де наразі розміщена не менш унікальна експозиція у музеї «Кам’яниця київського війта». Головним експонатом Музею є сама середньовічна кам’яниця. Експонати Музею розповідають про історію надання Магдебурзького права Києву, про інститут війтівства та урядовий устрій києво-подільської автономії, про роль козацького фактору і взаємини міщан із монастирською юрисдикцією тощо. Тут представлена низка унікальних експонатів, єдиних у світі. Також завершені роботи з реставрації «Будинку купця «Апштейна» на вул. Спаській, 12», – розповів Никоряк.

Посадовець повідомив, що наразі проводяться ремонтно-реставраційні роботи на чотирьох об’єктах, а до кінця 2023 буде відреставровано загалом 8 пам’яток.

«Протягом 2021-2023 Департамент відреставрує ще 8 об’єктів. До кінця цього року плануємо закінчити реставрацію келії Флорівського монастиря. А до кінця 2023 року будуть завершені реставраційні роботи ще на 7 об’єктах», – додав Никоряк.

Зокрема, мова йде про наступі пам’ятки:

Колона Магдебурзького права;

Прибутковий будинок, у якому проживали відомі художники на вул. Десятинній, 14;

Житловий будинок на вул. Сковороди, 9-Б;

Житловий будинок на вул. Володимирській, 3;

Комплекс споруд церкви Здвиження на вул. Воздвиженській, 1;

Пам’ятник князю Володимиру на Володимирський гірці;

Корпус настоятеля та проскурні Братського монастиря на вул. Сковороди, 2.

«Але це лише частина пам’яток, які реставруватимуть у Києві, адже мова йде про об’єкти, що в підпорядкуванні нашого Департаменту. Не забуваймо, що в інших структурних підрозділів КМДА, у районних держадміністрацій теж в управлінні є пам’ятки, фінансування реставрації яких планується кожним підрозділом окремо», – наголосив Никоряк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір» у Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери. Це дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики.