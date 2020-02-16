У Києві на Оболоні зухвало обікрали аптеку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один із зловмисників на касі відволікає провізора Скріншот з відео

Двох грабіжників спокусило дитяче харчування

Двоє невідомих вкрали в аптеці на вул. Маршала Малиновського, 26, дитяче харчування. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Камера відеоспостереження, встановлена в аптеці, зафіксувала, як один із зловмисників на касі відволікає провізора, а його подільник непомітно взяв зі стелажа банку з дитячим харчуванням.

Нагадаємо, у Боснії троє українців пограбували 23 банкомати «Сбербанку» за 53 години.

Як повідомлялося, поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців.

Читайте також: