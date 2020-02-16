У Києві на Оболоні зухвало обікрали аптеку (відео)
Один із зловмисників на касі відволікає провізора
Скріншот з відео
Двох грабіжників спокусило дитяче харчування
Двоє невідомих вкрали в аптеці на вул. Маршала Малиновського, 26, дитяче харчування. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Камера відеоспостереження, встановлена в аптеці, зафіксувала, як один із зловмисників на касі відволікає провізора, а його подільник непомітно взяв зі стелажа банку з дитячим харчуванням.
Нагадаємо, у Боснії троє українців пограбували 23 банкомати «Сбербанку» за 53 години.
Як повідомлялося, поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців.
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