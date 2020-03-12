Загадкова смерть директора кінотеатру: поліція відпрацьовує версії трагедії



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У кінотеатрі працювали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції Фото: Нацполіція

Директора кінотеатру виявлено з травмами голови

Київські правоохоронці встановлюють обставини смерті директора кінотеатру «Флоренція». Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Вчора приблизно о 22:00 до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від працівників кінотеатру про те, що на сходах технічного приміщення на проспекті Маяковського виявлено мертвим директора закладу з травмами голови. За вказаною адресою відразу виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції для документування події. На місці правоохоронці виявили тіло місцевого жителя, 1967 року народження, з тілесними ушкодженнями, характерними під час падіння», - розповіли в поліції.

Правоохоронці також опитали персонал кінотеатру та можливих свідків.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Правоохоронці перевіряють усі версії трагедії. Наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення причин та обставин даного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Раніше ЗМІ повідомили, що в кінотеатрі «Флоренція» на проспекті Володимира Маяковського, 31 знайшли труп чоловіка.