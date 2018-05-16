Загиблих в результаті ДТП під Києвом немає - поліція
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Фото: ТСН
ДТП в Гостомелі
У поліції спростували інформацію про загиблих у ДТП у Гостомелі
У результаті масштабної ДТП в районі Гостомеля Київської області загиблих немає. Про це повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.
«Немає загиблих в ДТП, є постраждалі, але їхня кількість ще поки встановлюється, всі деталі будуть згодом», - сказав він в коментарі УНН.
Жукович зазначив, що така ситуація склалась через те, що патрульна поліція, яка перша приїхала на виклик, передала недостовірні дані слідчо-оперативній групі.
Нагадаємо, у середу, 16 травня, у районі селища Гостомель сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Раніше повідомлялось про одного загиблого та двох постраждалих.