Замінування: Станцію метро «Хрещатик» закрили



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Правоохоронці шукають вибухівку

Київський метрополітен повідомляє, що зачинена станція метро «Хрещатик» і пересадка на «Майдан Незалежності» через анонімний дзвінок про мінування.

Про це йдеться на сторінці метрополітену у Facebook.

«Увага! Станцію «Хрещатик» + пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – написали у метрополітені.

Нагадаємо, у поліції Києва минулого місяця повідомили, що з початку поточного року відкрили понад 460 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про мінування.

Також повідомлялося, що столичні правоохоронці викрили групу псевдомінерів.