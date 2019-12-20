На Центральному залізничному вокзалі шукають вибухівку



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Надійшло повідомлення про замінування вокзалу

Роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежено.

Як повідомляє пресслужба Укрзалізниці, надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.

Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 3 грудня роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві було тимчасово обмежено через повідомлення про начебто замінування.

7 листопада також надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.