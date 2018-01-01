Занедбані історичні будинки Києва перейдуть до комунальної власності — Кличко

Політичне рішення приймуть найближчим часом на сесії Київради

Занедбані через бездіяльність власників історичні будинки столична влада повертатиме до комунальної власності. Таке політичне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. «Хочу попередити власників тих будівель, які знаходяться в занедбаному стані: ми будемо зараз розглядати і ухвалювати



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Історичний будинок у Десятинному провулку

Політичне рішення приймуть найближчим часом на сесії Київради

Занедбані через бездіяльність власників історичні будинки столична влада повертатиме до комунальної власності. Таке політичне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

«Хочу попередити власників тих будівель, які знаходяться в занедбаному стані: ми будемо зараз розглядати і ухвалювати політичне рішення Київради щодо повернення таких будинків у власність громади», — заявив журналістам міський голова. Він зауважив, що руйнуються історичні будівлі через те, що їх власники не вкладають кошти в реставрацію чи підтримку будівель у належному стані або ж навмисно підпалюють їх.

Кличко додав, що питання повернення будівель з приватної у комунальну власність потребуватиме певного часу, адже необхідне дотримання усіх юридичних процедур.

«Ми працюємо виключно у правовому полі. І, на жаль, це потребує трохи більше часу для того, щоб зібрати відповідні документи, звернутись до прокуратури і, відповідно, судів, які ухвалюють рішення. Політичне ж рішення ми будемо приймати найближчим часом на сесії Київради», — відзначив Кличко.

Він наголосив, що завданням міської влади — вберегти історичні будівлі від руйнування, щоб Київ залишався старовинним, історичним містом.