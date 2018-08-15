Заради рекорду мандрівник планує проплисти з Києва до Одеси на сапборді



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На Антона Бондаренка чекають три тижні на воді

Мандрівник Антон Бондаренко, який пішки обійшов пустелі Монголії та об’їздив країни акваторії Чорного моря, готується до нової пригоди – хоче дійти до Одеси на весловій дошці – сапборді. Свою мандрівку він присвятив важкохворій родині із Запоріжжя. Саме для них збирає гроші на дороговартісне лікування.

На Антона Бондаренка чекають три тижні на воді та тисяча кілометрів уздовж різних регіонів країни. Чоловік пакує сірники, знаряддя та ніж. Запевняє, що це знадобиться, коли закінчиться їжа.

«Цей проект для мене теж експеримент, я не знаю, як він закінчиться. Я зараз взяв зі собою якийсь мінімальний набір продуктів. Буду використовувати те, що є в рослинному, тваринному світах. Ловитиму якихось молюсків, збиратиму рослини», – каже Антон.

З собою бере лише 430 гривень. Запевняє, що ця сума суто символічна. Це розмір мінімальної державної допомоги на місяць. Мандрівку чоловік присвячує людям, які живуть на такі гроші, та родині з його рідного Запоріжжя. У чотирьох її членів – низка генетичних захворювань.

«Для того, щоб їм нормально жити, потрібен апарат Торшера. Він коштує 38 тисяч 500 гривень. Таку суму ми збираємо для того, щоб купити апарат для цієї сім’ї», – розповідає мандрівник.

Авантюриста проводжає його дівчина Галина. Мандрівка коханого спершу її не на жарт занепокоїла. Та пізніше дівчина заспокоїлась: серед краму Антона – мобільний телефон і сонячні батареї.

«Я якось була проти, та йому цього не сказала. Не хотілось із ним такий тривалий час не бачитися, не чути його, мені найголовніше хоча б чути голос», – зізнається Галина.

Антон ж обіцяє час від часу публікувати ще й відео своїх пригод. Повернутись він обіцяє за три тижні і ще й з новим національним рекордом – найдовша мандрівка весловою дошкою.

Джерело: zik.ua