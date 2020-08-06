Затори в Києві: за рік на 12 напрямках суттєво зріс трафік



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Найбільше трафік зріс на в'їздах до Києва та виїздах

На 12-ти ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків у липні цього року зросла на 6,5% у порівнянні з цим же періодом у 2019 році. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

За даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, у липні 2020 року (у порівнянні з липнем 2019 року) трафік зріс на:

Броварському проспекті в напрямку в׳їзду до столиці - на 41%; виїзду - на 30%

виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект - на 17%

Одеській трасі в напрямку в’їзду до столиці - на 8%; виїзду - на 15%

вул. Льва Толстого/Назарівська - на 12%

вул. Білоруська/Деревлянська - на 8%

вул. Хрещатик/Богдана Хмельницького - на 1%.

Разом з тим трафік зменшився на:

вул. Сальського/Академіка Грекова - на 6%

вул. Саратівська/Салютна - на 9%

Валерія Лобановського - на 4%

Повітрофлотський проспект/проспект Перемоги – на 3%.

На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, у той час як на в'їзд не змінився.

До слова, із 7 серпня до 28 вересня на Південному мосту буде частково обмежено рух.