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    Затори в Києві: за рік на 12 напрямках суттєво зріс трафік

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    Затори в Києві: за рік на 12 напрямках суттєво зріс трафік

    Найбільше трафік зріс на в'їздах до Києва та виїздах

    На 12-ти ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків у липні цього року зросла на 6,5% у порівнянні з цим же періодом у 2019 році. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    За даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, у липні 2020 року (у порівнянні з липнем 2019 року) трафік зріс на:

    • Броварському проспекті в напрямку в׳їзду до столиці - на 41%; виїзду - на 30%
    • виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект - на 17%
    • Одеській трасі в напрямку в’їзду до столиці - на 8%; виїзду - на 15%
    • вул. Льва Толстого/Назарівська - на 12%
    • вул. Білоруська/Деревлянська - на 8%
    • вул. Хрещатик/Богдана Хмельницького - на 1%.

    Разом з тим трафік зменшився на:

    • вул. Сальського/Академіка Грекова - на 6%
    • вул. Саратівська/Салютна - на 9%
    • Валерія Лобановського - на 4%
    • Повітрофлотський проспект/проспект Перемоги – на 3%.

    На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, у той час як на в'їзд не змінився.

    До слова, із 7 серпня до 28 вересня на Південному мосту буде частково обмежено рух. 

    Київ дороги транспорт
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