Новий ремонт – нові затори: на тиждень обмежать рух на Либідській площі



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На Либідській площі буде проведено середній ремонт

З 20:00 6 серпня до 10:00 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту на Либідській площі в Києві.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«На Либідській площі розпочинаємо середній ремонт. Покриття оновимо на ділянці між бульв. Дружби Народів і вул. Джона Маккейна», - йдеться в повідомленні.

Знімати старе асфальтове покриття почнуть у ніч проти 7 серпня.

Під час робіт рух частково буде обмежено.

Як повідомлялося, у Києві із запланованих середніх ремонтів на 115 об’єктах вулично-дорожньої мережі завершено 58.

Сьогодні середні ремонти тривають на понад 10 об’єктах. Це вул. Славгородська, Цвєтаєвої, Будівельників, Світлицького та ін.

До кінця року середні ремонти будуть виконані на вулицях Новокостянтинівській, Волоській, Симиренка, Михайла Бойчука та інших.