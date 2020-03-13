  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Секретар РНБО розповів, як коронавірус потрапив на окупований Донбас

    • Розсилка
    На окупованому Донбасі теж є хворі на коронавірус - Секретар РНБО розповів, як коронавірус потрапив на окупований Донбас
    На окупованому Донбасі теж є хворі на коронавірус

    Коронавірус на Донбас привезла жінка, яка приїхала мікроавтобусом із Москви

    Коронавірус COVID-19 на території окупованого Донбасу поширила жінка, яка поверталася через Москву з Китаю на непідконтрольну українській владі територію. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу.

    «Дійсно, служби зовнішньої розвідки й інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької та Луганської області вже зареєстровані випадки поширення коронавірусу», - сказав Данілов.

    Також Данілов розповів, як сталося зараження на Донбасі.

    «Більше того, ми розуміємо звідки цей випадок взявся. Жінка, яка хвора повернулася через Москву з Китаю, їхала в мікроавтобусі з Москви й у такий спосіб все там відбувалося», - розповів Данілов.

    Нагадаємо, за попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу.

    На початку тижня українська розвідка повідомила, що Росія відправить на окупований Донбас хворого на коронавірус чоловіка.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомирській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    13 березня на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву у Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, яка померла. 

    У МОЗ повідомили, що люди похилого віку є в групі ризику, найкращою профілактикою захворювання на COVID-19 для них є обмеження пересування країною та поїздок за кордон.

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Читайте також: 

    розвідка Росія бойовики на Донбасі Донбас РНБО Китай лікар окуповані території жінка кордон Олексій Данілов вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ