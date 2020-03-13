Секретар РНБО розповів, як коронавірус потрапив на окупований Донбас



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На окупованому Донбасі теж є хворі на коронавірус

Коронавірус на Донбас привезла жінка, яка приїхала мікроавтобусом із Москви

Коронавірус COVID-19 на території окупованого Донбасу поширила жінка, яка поверталася через Москву з Китаю на непідконтрольну українській владі територію. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу.

«Дійсно, служби зовнішньої розвідки й інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької та Луганської області вже зареєстровані випадки поширення коронавірусу», - сказав Данілов.

Також Данілов розповів, як сталося зараження на Донбасі.

«Більше того, ми розуміємо звідки цей випадок взявся. Жінка, яка хвора повернулася через Москву з Китаю, їхала в мікроавтобусі з Москви й у такий спосіб все там відбувалося», - розповів Данілов.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу.

На початку тижня українська розвідка повідомила, що Росія відправить на окупований Донбас хворого на коронавірус чоловіка.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомирській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

13 березня на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву у Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, яка померла.

У МОЗ повідомили, що люди похилого віку є в групі ризику, найкращою профілактикою захворювання на COVID-19 для них є обмеження пересування країною та поїздок за кордон.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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