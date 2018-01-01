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    Завтра станція київського метро «Майдан Незалежності» не працюватиме

    Пересадка та станція «Хрещатик» фунціонуватимуть у звичайному режимі
    Завтра, 15 лютого, станція Київського метрополітену «Майдан Незалежності» не працюватиме з початку роботи і до завершення заходів за участю Президента України Петра Порошенка, передає прес-служба метрополітену у Facebook. «Завтра, 15 лютого, у зв’язку з проведенням офіційних заходів за участю президента
    • Сьогодні, 16:31
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    Пересадка та станція «Хрещатик» фунціонуватимуть у звичайному режимі

    Завтра, 15 лютого, станція Київського метрополітену «Майдан Незалежності» не працюватиме з початку роботи і до завершення заходів за участю Президента України Петра Порошенка, передає прес-служба метрополітену у Facebook.

    «Завтра, 15 лютого, у зв’язку з проведенням офіційних заходів за участю президента України, станція «Майдан Незалежності» не працюватиме з початку роботи і до закінчення заходів», — йдеться у повідомленні.

    При цьому, зазначили у прес-службі метрополітену, пересадка та станція «Хрещатик» фунціонуватимуть у звичайному режимі.

    Про відкриття станції «Майдан Незалежності» після заходів буде повідомлено додатково.

     

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