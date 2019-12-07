Завтра в Києві можливі обмеження в роботі метро
Можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»
У Києві завтра, 8 грудня, можливі зміни в роботі столичного метрополітену.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Як повідомляється, 8 грудня на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).
Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту».
«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – сказано у повідомленні.
Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.