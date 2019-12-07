Завтра в Києві можливі обмеження в роботі метро



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Можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»

У Києві завтра, 8 грудня, можливі зміни в роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Як повідомляється, 8 грудня на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).

Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту».

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – сказано у повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.