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    Завтра в Києві можливі обмеження в роботі метро

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    Завтра в Києві можливі обмеження в роботі метро

    Можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»

    У Києві завтра, 8 грудня, можливі зміни в роботі столичного метрополітену.

    Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

    Як повідомляється, 8 грудня на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).

    Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту».

    «Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – сказано у повідомленні.

    Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

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