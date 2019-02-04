Збитки на 4 млн грн: перед судом постане столичний бізнесмен



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Підприємцю доведеться відповідати у суді

Керівник товариства ухилився від сплати податків на кілька мільйонів гривень

Прокуратурою Києва спільно зі слідчими фінансових розслідувань ДФС міста викрито керівника одного із приватних підприємств, який ухилився від сплати податків на суму майже 4 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Слідством встановлено, що упродовж 2015-2016 років директор товариства відображав у податковій звітності фінансові операції з придбання запчастин до залізничних вагонів та надання транспортних послуг. Однак, як виявилось, підприємства-контрагенти були фіктивними, а транспортні послуги товариством взагалі не надавалися», - йдеться в повідомленні.

За результатами розслідування обвинувальний акт стосовно керівника підприємства за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України прокуратурою скеровано до суду, а також заявлено цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків у сумі 4 млн гривень.

Крім того, у ході слідства встановлені та притягнені до кримінальної відповідальності засновники фіктивних підприємств-контрагентів. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.