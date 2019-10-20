Уряд погодив нового губернатора Київської області
Київську ОДА замість Бно-Айріяна очолить глава інвесткомпанії Чернишов
Кабінет міністрів погодив призначення бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
Раніше, сьогодні стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.
Про Олексія Чернишова відомо, що він є засновником інвестиційної компанії VI2 Partners, а також головою Наглядової ради бізнес-асоціації Український клуб нерухомості. Крім того, раніше Чернишова рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.