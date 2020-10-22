Приватна компанія заперечує заяви про намір захопити частину території ВДНГ



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Компанія «Віді-Мистецтво» володіє будівлею на території НВЦ «Експоцентр Україна»

Ніяких парканів і перекриття заїзду до павільйонів Експоцентру не буде, запевняють у компанії

Приватне підприємство «Віді-Мистецтво» заявляє, що інформація про нібито рейдерське захоплення нею земель Національного виставкого центру «Експоцентр» розміщення парканів і отримання у власність дороги, що веде до павільйонів ВДНГ, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у листі ПП «Віді-Мистецтво», що отримав «Главком».

Наше пiдприємство не приватизувало, а купувало у фізичної особи будівлю на території НВЦ «Експоцентр Україна» за 5,5 млн. дол. 3важаючи, що ця будiвля розташована на землях, які знаходяться в постійному користуванні НВЦ «Експоцентр Україна», ми здійснили безліч спроб узаконити користування земельною дiлянкою, яка знаходиться пiд забудовою нашої будiвлi: ми намагалися укласти договiр оренди з НВЦ «Експоцентр Україна» - нам вiдмовляли, потiм звернулися за оформленням права користування земельної дiлянки, включно iз користуванням шляхом доїзду до неї, на правах земельного cepвітуту - нам теж незаконно вiдмовили. Пiсля цього ми звернулися за захистом наших прав i законних інтересі до суду, який виніс рішення на нашу користь», – розповіли в компанії.

Там також зазначили, що «твердження, що оформлюється сервітут як право користування, але насправдi це буде право приватної власності – є перекручуванням, пiдмiною понять».

Щодо встановлення парканів у компанії повідомили, що суд першої інстанції своїм рiшенням затвердив договiр земельного cepвітуту, і в ньому немає права ПП «Віді-Мистецтво» встановлювати будь-які огорожі, паркани, тим паче перекривати заїзди до павільйонів ВДНГ. «Тому цього не буде», – підкреслили в компанії.

У зв’язку з цим ПП «Віді-Мистецтво» заявляє, що оприлюднена «Експоцентром» інформація не вiдповiдає дiйсностi, умисно перекручує обставини справи по cyті та спрямована на маніпулювання суспільною думкою і здійснення неправомірного тиску на суд.

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Раніше ЗМІ повідомили про намагання ПП «Віді-Мистецтво» через суд привласнити земельну ділянку Експоцентру.