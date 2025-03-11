Боронив суверенітет України на Сумщині та Харківщині. Згадаймо Олексія Волчанського

За словами близьких, Олексій був надзвичайно добрим, м’яким та людяним, завжди намагався усім допомогти

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олексій Волчанський за власним бажанням став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Волчанського.

Життя захисника України Олексія Волчанського обірвалося 24 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Олексій Волчанський народився 3 березня 1978 року у Львові. Навчався у Середній загальноосвітній школі №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності.

Після завершення навчання одразу почав свою трудову діяльність, понад двадцять років займався монтажем станцій мобільного зв’язку та антенних споруд.

За словами близьких, чоловік був надзвичайно добрим, м’яким та людяним, завжди намагався усім допомогти.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Олексій Волчанський за власним бажанням став на захист Батьківщини фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації за власним бажанням став на захист Батьківщини до складу Першого прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини на Сумщині та Харківщині.

Життя захисника України Олексія Волчанського обірвалося 24 лютого 2025 року.

Чин похорону воїна відбувся 5 березня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі.

В Олексія Волчанського залишилися мама, сестра, брат та племінники.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.