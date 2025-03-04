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Відставний генерал: США пошкодують, якщо не допомагатимуть Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Відставний генерал: США пошкодують, якщо не допомагатимуть Україні
Бен Годжес вважає, що Штати можуть втратити вплив на Європу
фото: LRT

Бен Годжес визнав, що припинення допомоги – це «погано для українців»

Генерал США у відставці, колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що російсько-українська війна створює для Москви «великі проблеми», – навіть незалежно від того, чи отримає Україна військову допомогу від Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

«Росія насправді у великій біді... Передумова, яку використовує адміністрація [США],  коли говорить: «Україно, у тебе немає карт»,– це просто неправда. У росіян великі проблеми. Українці зупинили їх, хоча ми навіть не взяли на себе зобов'язань допомогти їм перемогти», – наводить видання слова Годжеса.

Також Бен Годжес визнав, що припинення американської допомоги – це «погано для українців», а також для Європи «на деякий час». Проте він припустив, що таке припинення мотивуватиме європейських союзників Києва компенсувати різницю. А Штати, на його думку, можуть пошкодувати про те, що залишили Україну.

«Уявіть, якщо понад 20 європейських країн нарешті наново виявлять свою стратегічну основу і почнуть об'єднувати свої неймовірні промислові потужності, які затьмарюють те, що має Росія. Ми пошкодуємо, що вони об'єдналися і зробили це без нас [Сполучених Штатів] і всупереч нам. І ми втратимо величезну частину впливу», – сказав Бен Годжес.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, в першу чергу це стосувалося ракет до ППО та боєприпасів. Цьому передувала гостра суперечка, що сталася 28 лютого, під час зустрічі президентів США та України у Вашингтоні.

Також «Главком» повідомляв, що, за словами спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, припинення американської військової допомоги є тимчасовим.

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Теги: США війна Європа Україна військова допомога

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