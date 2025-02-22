Коли зустрінуться Трамп та Путін? Експосол України в США назвав дедлайн

Чалий: Американці вже зрозуміли, що рівень «хотєлок» Кремля свідчить про небажання Путіна іти на якусь зупинку вогню

Основна ціль президента США Дональда Трампа – припинити вогонь, тобто посадити за стіл перемовин очільника Росії Володимира Путіна. Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому».

«Це йому (Трампу, – ред.) треба зробити швидко – до кінця місяця. Якщо до цього моменту зустрічі Путін–Трамп не відбудеться, то вже до кінця лютого буде зрозуміло, що ця спроба провалилася», – заявив він.

Чалий прокоментував результати перемовин в Ер-Ріяді і зазначив, що вони, м'яко кажучи, дуже напрягли команду Трампа.

«Побажання Росії просто неможливо імплементувати, і американці вже зрозуміли, що рівень «хотєлок» Кремля свідчить про небажання Путіна іти на якусь зупинку вогню. Звісно, зустріч може відбутися навіть за ситуації, коли умови Путіна, які він поставив, не виконані. Але тоді будемо дивитись після цього, які вимоги поставлять перед Україною і Європою. Так, деякі європейці кажуть, що Європі дали місяць, щоб підтримати Трампа (фінський депутат Європарламенту Міка Аалтола повідомив, що США дали Європі три тижні на погодження умов капітуляції України – «Главком»). Інакше він загрожує вийти з НАТО і вивести значну частину американських військ з Європи», – каде Чалий.

На думку експосла, такі заяви зараз є дивними та дуже передчасними. – «Тому що навпаки – навіть публічно Трамп говорить, що він не буде цього робити. До того ж є запобіжники, які не дозволяють йому прийняти таке рішення (навіть початкове) одноосібно».

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп може приїхати в будь-який момент, коли йому буде зручно. Пєсков зазначив, що Росія радо зустріне американського лідера в день святкування Дня Перемоги – 9 травня.

До слова, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.