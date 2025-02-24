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Польща відмовилась проводити саміти ЄС – Україна і ЄС – США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Польща відмовилась проводити саміти ЄС – Україна і ЄС – США
Раніше у Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом
фото: KPRP

Дуда наголосив, що Польща підтримує Україну у політичній, військовій та гуманітарній сферах

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що саміти ЄС – США та ЄС – Україна не будуть проводити в Польщі, як планувалось раніше. Заяву Дуди цитує канцелярія президента Польщі, повідомляє «Главком».

Сам Дуда про це повідомив під час засідання Ради національної безпеки Польщі. «Я шкодую, що саміти ЄС – США та ЄС – Україна в Польщі були скасовані», – зазначив він.

Як повідомляє канцелярія президента, засідання Ради національної безпеки Польщі відбулося у зв’язку з «початком мирного процесу», який має на меті завершити війну в Україні.

На зустрічі Дуда наголосив, що Польща підтримує Україну у політичній, військовій та гуманітарній сферах.

«Наша позиція незмінна: ця війна має завершитися справедливим миром – таким, що гарантує, що Росія більше не нападе на жодну країну. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права», – додав польський президент.

Нагадаємо, 22 лютого у Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Після зустрічі Дуда заявив, що представив Трампу свою точку зору щодо війни в Україні і нагадав, що ймовірні майбутні перемовини лідер Штатів буде вести з не просто з президентом, а насамперед з офіцером КДБ.

Лідер Польщі відзначив, що не можна допустити того, щоб Росія перемогла у війні з Україною. Трамп в розмові з Дудою підкреслив, що «мусить вести переговори, оскільки чітко бачить, що він єдиний лідер у світі, який може це зробити».

Також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою. Політики обговорили поточні події та майбутні кроки. «Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії», – каже він.

Глава нашої держави наголосив, що Україна глибоко цінує підтримку польського народу й ніколи не забуде, як багато Польща зробила для спільного майбутнього.

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Теги: росія Польща війна Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент переговори

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