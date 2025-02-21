Окупанти вдалися до нових методів, щоб послабити ЗСУ на Курщині – DeepState

Росіяни намагаються знищити логістику ЗСУ на Сумщині

Росіяни повністю окупували Свердлікове у Курській області. Одночасно з цим, вони активно полюють на логістику, яка йде на Курщину, активно здійснюючи вогневе ураження по всьому що рухається в ту сторону на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків DeepState.

Зазначається, що найбільш небезпечною ділянкою є Писарівка-Юнаківка, звідки вже публікувалися неодноразові відеоураження з боку ворога FPV-дронами, артилерією.

«Для ворога постає очевидна та вже звична ціль – логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і в подальшому може обернутися не дуже добре. Сподіваємося, на це звернуть увагу і будуть прийняті необхідні міри по виправленню ситуації і це буде, бажано, не тими способами, до яких вдалися нещодавно, щоб відновити контроль над Свердліково, бо це безглузда втрата людей і техніки», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Північної Кореї, яких українські захисники захопили в полон у Курській області Російської Федерації, вважали, що воюють проти солдатів Південної Кореї.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що росіяни розпочали широкомасштабний наступ з Курської області. Проте за даними Центру протидії дезінформації, це не відповідає дійсності.