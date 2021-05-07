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    Мешканці Київщини загрожує до десяти років тюрми за підпал готелю

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    Жінка підпалила готельний номер, в якому тимчасово проживала - Мешканці Київщини загрожує до десяти років тюрми за підпал готелю
    Жінка підпалила готельний номер, в якому тимчасово проживала
    Фото: Нацполіція

    Обвинувальний акт відносно жінки направлено до суду

    Броварська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 33-річної жительки Броварів, якій інкримінують умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Встановлено, що у лютому цього року обвинувачена після сварки з адміністратором готелю підпалила номер, де тимчасово проживала. В результаті частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 кв. м. Не зупинило зловмисницю і те, що у закладі в той час перебували інші постояльці та співробітники готелю.

    На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували пожежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, було евакуйовано шістьох мешканців готелю.

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    Мешканці Київщини загрожує до десяти років тюрми за підпал готелю
    Мешканці Київщини загрожує до десяти років тюрми за підпал готелю
    Мешканці Київщини загрожує до десяти років тюрми за підпал готелю

    Майнова шкода, спричинена діями жінки, становить понад 32 тис. грн.

    Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Теги: пожежа прокуратура суд кримінал Київщина готель
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