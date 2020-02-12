У столичній підземці пасажир упав на колію
Через надзвичайну подію рух потягів на червоній гілці призупинявся
У середу, 12 лютого, на станції метро «Арсенальна» в Києві пасажир впав на рейки. У зв’язку з цим зупинялася червона гілка столичного метрополітену.
Пасажир залишився живий. Про це Інформатору розповіла прес-секретар Київського метрополітену Наталка Макогон.
Наразі рух поїздів відновлено.
Після падіння пасажиру було надано медичну допомогу.
Подробиці інциденту встановлюються.
Нагадаємо, 18 жовтня 2019 року на Святошинсько-Броварській лінії київського метро сталася надзвичайна подія: на станції метро «Хрещатик» чоловік упав на колію. Інцидент стався, коли на станцію ще не прибув потяг. Чоловік перебував у нетверезому стані.
13 липня 2019 року на станції метро «Університет» людина впала між двома вагонами на рейки.
12 липня минулого року у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь». Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула. Загиблій було близько 50-55 років.
Як повідомлялося, Конфедерація будівельників України пропонує влаштовувати на платформах в метро спеціальні огородження із прозорих ударотривких матеріалів. Таку ідею планують внести в державні будівельні норми щодо метрополітенів. Це має підвищити безпеку пасажирів на платформах.