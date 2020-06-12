Під Києвом місцевий житель підстрелив депутата (фото)



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Поліцейські вилучили газову зброю, яка перероблена на травматичну Фото: Нацполіція

За фактом нанесення тілесних ушкоджень депутату поліція відкрила кримінальне провадження

У селі Княжичі, що під Києвом, депутат Броварської районної ради отримав вогнепальне поранення. Повідомлення про конфлікт між місцевими жителями у селі Княжичі надійшов на спецлінію 102. За вказаною прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

Там працівники поліції встановили та опитали усіх учасників події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці з’ясували, що конфлікт між односельцями виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. Під час інциденту батько дитини здійснив постріли у бік свого сусіда. Потерпілим виявився депутат Броварської районної ради, у нього поранення нижніх кінцівок.

У стрілка на місці події працівники поліції вилучили газову зброю, яка перероблена на травматичну. ЇЇ направлено на проведення експертизи.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України. Слідчі видали потерпілому постанову на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня отриманих тілесних ушкоджень. За її результатами буде прийнята остаточна правова кваліфікація та оголошено про підозру порушнику.

Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що у селі Княжичі Броварського району Київської області місцевий депутат накинувся на дітей з палицею через те, що ті прийшли на озеро, яке начебто є приватним. Рідні підлітка, якого нібито побили палицею, показують висновки медиків, які констатували у хлопця забій нирки. Заяву у поліцію написав і сам депутат, повідомивши, що у нього стріляв батько дітей.