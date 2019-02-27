Жителі Ірпеня пікетували Київську облдержадміністрацію



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Мешканці Ірпеня вимагають відставки глави обласної поліції і перевиборів мера

Активісти кількох різних організацій з Ірпеня пікетували у столиці будівлю Київської облдержадміністрації, а також Київську обласну прокуратуру. Близько 250 учасників акції вимагали від обласної влади припинити підтримку незаконної хаотичної забудови міста, а також притягнути до відповідальності причетних до неї чиновників, зокрема, голову обласної поліції Дмитра Ценова. До протестувальників приєднався народний депутат Павло Кишкар. Про це повідомляють «Українські новини».

Учасники акції тримали в руках плакати «Вимагаємо зупинити беззаконня в Ірпені», «В Приірпінні б'ють активістів і палять їх автомобілі», «Ценова у відставку», «Банда Карплюка знищує Ірпінь», «Карплюк і Ценов = Ірпінське Чикаго», «Карплюк знищує ліси і заплаву Ірпеня», «Терещук, коли вибори в Ірпені».

Організатори пікету зазначають, що своїми діями хочуть привернути увагу обласної влади до проблематики міста.

«В Ірпені ні для кого не секрет, що за незаконною хаотичною забудовою стоїть колишній мер Володимир Карплюк, якому по суті підзвітні більшість забудовників. А кримінальні справи, порушені за фактом незаконного виділення землі, знищення зелених зон, порушень екологічного законодавства і схем із мінімізації оподаткування, не рухаються. Оскільки голова Київської облполіції Ценов активно підтримує Карплюка і його команду, і очевидно - не безоплатно», - зазначив правозахисник і депутат міськради Ірпеня Лаврентій Кухалейшвілі.

Він активно виступав проти забудови заплави річки Ірпінь, після однієї з акцій невідомі спалили його автомобіль. Кухалейшвілі звинувачує в цьому Карплюка і його оточення.

Юрист Сергій Гапон, який представляє інтереси активістів, що захищають Ірпінь від забудови, додав, що серед вимог акцій було також проведення дострокових виборів мера і міської ради в Ірпені.

«Після незаконного прийняття міськрадою оновленого генерального плану міста до 2025 року низка депутатів ініціювала проект постанови Верховної Ради про проведення дострокових виборів. Мер Карплюк подав у відставку ще 2 серпня 2018 року. Весь цей час незаконно суміщаючи повноваження в. о. міського голови та секретаря міськради, містом формально керує його соратниця Анастасія Попсуй. Поки в місті немає легітимної влади, депутати дозволяють собі фактично безкарно його розкрадати», - зазначив він.