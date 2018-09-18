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    Жителі села Підгірці вимагають закрити сміттєзвалище, куди звозять непотріб з Києва (фото)

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    <p>Жителі Підгірців домагаються закриття полігона №5</p> - Жителі села Підгірці вимагають закрити сміттєзвалище, куди звозять непотріб з Києва (фото)

    Жителі Підгірців домагаються закриття полігона №5

    Жителі села і активісти вирішили наполягати на виконанні обіцянок влади про закриття полігона

    З п'ятниці, 14 вересня, влада намагається зам'яти конфлікт, що виник між місцевими жителями с. Підгірці (Київська область) і тими, хто заробляє на сміттєзвалищі (полігон твердих побутових відходів №5) та не бажає його закривати.

    Про це повідомляє «Голос.ua».

    Також, за даними ЗМІ, у понеділок, 17 вересня, влада почала відкривати справи про правопорушення і застосовувати силу до активістів біля місця пікетування.

    Як зазначають активісти, за час пікетування жоден чиновник не приїхав і не надав гарантій, що 1 жовтня полігон твердих побутових відходів №5 буде закритий.

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    Жителі налаштовані рішуче і готові йти до кінця, зазначають журналісти, знайомі з ситуацією.

    Активісти багатьох організацій Києва також висловили підтримку жителів Підгірців.

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    Жителі села Підгірці вимагають закрити сміттєзвалище, куди звозять непотріб з Києва (фото)
    Жителі села Підгірці вимагають закрити сміттєзвалище, куди звозять непотріб з Києва (фото)

    Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося що активісти та небайдужі мешканці села Підгірці в черговий раз просили вищих чиновників вирішити питання ліквідації полігона ТПВ №5. Тоді, нагадаємо, Київська державна міська адміністрація прийняла рішення про продовження функціонування полігона ТПВ №5, хоча 27 жовтня 2016 року Київрада під тиском громадськості прийняла рішення, що передбачає закриття полігона до 1 жовтня 2018 року.

    Однак, завдяки недоречній підприємливості сільського голови Сергія Кравченка 26 липня 2018 р. КМДА прийняла офіційне рішення про продовження функціонування полігона. Жителі села і активісти вирішили наполягати на виконанні обіцянок влади про закриття полігона.

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