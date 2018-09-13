Жорстокого вбивцю літньої киянки засуджено до 15 років тюрми



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Вбивця - уродженець Донецької області, неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини

Прокурори Київської місцевої прокуратури №2 довели у суді вину 47-річного чоловіка, який з метою власної наживи вчинив зухвале вбивство літньої жінки у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, вранці 4 серпня 2016 року в квартирі житлового будинку по вул. Санаторній знайшли мертвою її 69-річну господарку з явними слідами насильницької смерті. У квартирі також знаходився син померлої, інвалід І групи, який не зміг пояснити обставини події, однак згадав, що напередодні до матері приходив її знайомий», - йдеться в повідомленні.

Завдяки оперативній та злагодженій роботі працівників поліції та прокуратури особу цього чоловіка вдалося встановити. Ним виявився уродженець Донецької області, неодноразово судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

«Зловмисник познайомився з потерпілою незадовго до вбивства. Аби втертися їй у довіру, чоловік пообіцяв жінці працевлаштувати її хворого сина, а потім, щоб закріпити дружні стосунки, напросився у гості. Там зловмисник раптово накинувся на жінку та наніс їй чисельні удари праскою по голові та різних частинах тіла. Після цього чоловік задушив свою жертву, зняв з її тіла ювелірні прикраси та втік з місця злочину», - інформують у прокуратурі..

Прокурором у суді вину обвинуваченого доведено повністю. Вироком суду його визнано винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 185 КК України та засуджено до 15 років позбавлення волі. Обраний зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін до набрання вироком законної сили.