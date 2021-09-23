Київ посилює контроль за дотриманням карантину: які заборони діють з 23 вересня
Столиця активізує процес вакцинації, аби уникнути локдауну
Київ посилює контроль за дотриманням протиепідемічних заходів «жовтої» зони та робить усе для попередження розповсюдження Сovid-19 у столиці. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
«З 23 вересня у всій країні введений «жовтий» рівень епіднебезпеки. Як міська влада ми забезпечуємо посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів у столиці. Але маємо діяти і на упередження розповсюдження хвороби, аби уникнути локдауну та забезпечити функціонування міста у звичайному режимі. Для цього, зокрема, активізуємо процес вакцинації. Постійні пункти щеплень будуть розміщені у закладах освіти, а також будуть організовані виїзні мобільні вакцинальні сесії. До вакцинації запрошуємо не лише освітян, але і їх родичів та родичів тих, хто відвідує заклади освіти», – зазначив Поворозник.
За його словами, відповідні рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Згідно з протоколом № 57, районні адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, Головне управління Національної поліції України в Києві, Управління Патрульної поліції мають забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.
У зв’язку зі встановленням «жовтого» рівня епіднебезпеки з 23 вересня у Києві заборонено:
- масові заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м або понад дві третини місць;
- діяльність кінотеатрів та закладів культури із наповненістю залів понад дві третини або 50% місць;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;
- робота закладів освіти, де менше 80% працівників мають жовтий або зелений сертифікат вакцинації;
- розміщення відвідувачів кафе та ресторанів на відстані меншій, ніж 1,5 м між столами та більш як 4 особи за столом (без урахування дітей до 18 років);
- діяльність хостелів.
Обмеження не застосовуються, якщо у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів (крім осіб до 18 років) є жовтий або зелений Covid-сертифікат.
Нагадаємо також, що заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.