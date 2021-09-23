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    Посилення карантину. Вводяться нові правила відвідування Чорнобильської зони

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    Радіолокаційна станція &laquo;Дуга&raquo; є унікальним об'єктом Чорнобильської зони - Посилення карантину. Вводяться нові правила відвідування Чорнобильської зони
    Радіолокаційна станція «Дуга» є унікальним об'єктом Чорнобильської зони
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Наразі в Чорнобильській зоні діють усі офіційно затверджені наземні маршрути, крім велосипедного та водних

    Після посилення карантину з 23 вересня Чорнобильська зона відчуження залишається відкритою для відвідування, але з посиленням обмежень. Про це повідомляє Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

    «Зона відчуження буде відкритою для відвідування з ознайомчою метою, але з посиленими карантинними обмеженнями», – йдеться в повідомленні.

    Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження рекомендує дотримуватися певних правил, що варто враховувати під час підготовки та організації відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення:

    • відвідувачів у транспорті повинно бути за кількістю посадкових місць;
    • під час посадки в транспорт, що прямує до зони відчуження, відвідувачі повинні проходити температурний скринінг;
    • у відвідувачів та водіїв обов'язкова наявність масок або респіраторів на обличчі, одноразових рукавичок та антисептичних засобів для оброблення рук;
    • усі відвідувачі повинні дотримуватися соціальної дистанції - 1,5 м.

    Відповідальність за дотриманням відвідувачами протиепідеміологічних вимог покладається на супроводжуючих.

    Наразі у зоні відчуження діють усі офіційно затверджені наземні маршрути, крім велосипедного та водних. Це пов'язано з місячником тиші у період розмноження деяких тварин, що триватиме до середини жовтня.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Чорнобильська зона туризм карантин коронавірус
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    Посилення карантину. Вводяться нові правила відвідування Чорнобильської зони