Посилення карантину. Вводяться нові правила відвідування Чорнобильської зони

Наразі в Чорнобильській зоні діють усі офіційно затверджені наземні маршрути, крім велосипедного та водних

Після посилення карантину з 23 вересня Чорнобильська зона відчуження залишається відкритою для відвідування, але з посиленням обмежень. Про це повідомляє Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

«Зона відчуження буде відкритою для відвідування з ознайомчою метою, але з посиленими карантинними обмеженнями», – йдеться в повідомленні.

Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження рекомендує дотримуватися певних правил, що варто враховувати під час підготовки та організації відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення:

відвідувачів у транспорті повинно бути за кількістю посадкових місць;

під час посадки в транспорт, що прямує до зони відчуження, відвідувачі повинні проходити температурний скринінг;

у відвідувачів та водіїв обов'язкова наявність масок або респіраторів на обличчі, одноразових рукавичок та антисептичних засобів для оброблення рук;

усі відвідувачі повинні дотримуватися соціальної дистанції - 1,5 м.

Відповідальність за дотриманням відвідувачами протиепідеміологічних вимог покладається на супроводжуючих.

Наразі у зоні відчуження діють усі офіційно затверджені наземні маршрути, крім велосипедного та водних. Це пов'язано з місячником тиші у період розмноження деяких тварин, що триватиме до середини жовтня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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