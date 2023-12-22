Ворог атакував столицю: є постраждалі

У двох районах столиці зафіксоване падіння уламків на житлові будинки

Увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі. Про це інформують мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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У КМВА повідомили, що внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях у Солом’янському районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок.

Кличко уточнив, що у Києві є влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Пожежа сталася на верхніх поверхах. Екстренні служби працюють на місці.

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Кличко також повідомив про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце.

Згодом стало відомо про одного постраждалого в Соломʼянському районі. Його госпіталізували. Також ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці.

Також Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, де впали уламки БПЛА, горить недобудований приватний будинок. Працюють пожежно -рятувальні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві під час повітряної тривоги прогриміла серія гучних вибухів.

Також в Сумській області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий безпілотник.