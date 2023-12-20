Число постраждалих через обстріл Херсона зросло, серед поранених четверо дітей

Херсон майже щодня страждає від ворожих обстрілів

Із травмами та контузією госпіталізовано матір із трьома дітьми

Під час ворожого обстрілу Херсона, що стався ввечері 19 грудня, постраждали дев’ять людей, із них четверо - діти (13, 4, 2 і 10 років). Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Чотирьох травмованих – матір з трьома дітьми – госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма», – розповів він.

П'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці (одна дитина та четверо дорослих). Від госпіталізації вони відмовились.

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Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські війська обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми.

Нагадаємо, 17 грудня окупанти також накрили вогнем Херсон, унаслідок чого загинув чоловік.