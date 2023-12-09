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Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області (фото)
Рятувальники ліквідували загоряння обладнання ТЕС
фото: Міненерго

Через обстріл пошкоджено обладнання теплоелектростанції

8 грудня російські терористи знову обстріляли одну з теплових електростанцій у прифронтовому регіоні. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Обстріл було здійснено по території станції. Після огляду виявлено пошкодження обладнання.

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Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області (фото) фото 2

Триває огляд території станції для виявлення інших пошкоджень. Персонал не постраждав.

Через обстріли, які відбулися раніше, на цій же станції зупинили роботу три енергоблоки, що негативно вплинуло на ситуацію в енергосистемі, було зафіксовано дефіцит.

Як повідомлялося, надвечір 8 грудня енергетики ДТЕК закінчили планові ремонти та повернули в мережу два чергові енергоблоки ТЕС.

7 грудня внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Раніше 7 грудня внаслідок масованого обстрілу зупинилися два блоки прифронтової ТЕС. Водночас Міненерго закликало споживачів заощаджувати електроенергію через дефіцит, що виник, зокрема, і через цей обстріл. Через зупинку теплових блоків, а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Теги: ТЕС окупанти обстріл енергетика

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