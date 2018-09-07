Зі 66 спортмайданчиків у Києві завершується реконструкція лише третини



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Оновлене шкільне футбольне поле

На початок вересня готовність 28 футбольних полів складала 95%

Роботи з реконструкції і будівництва 28 шкільних футбольних полів у Києві близькі до завершення. На початок вересня готовність цих об’єктів складала 95%. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Житло-сервіс», яке визначене замовником робіт.

Частина футбольних полів створюється на базі старих і давно розвалених шкільних стадіонів та спортивних майданчиків. Але також є чимало місць, де будівництво шкільних спортивних об’єктів почалося буквально на необлаштованих ґрунтових ділянках.

Загалом роботи проводяться на 62 спортивних майданчиках Києва, а ще на чотирьох проведення робіт затримується у зв’язку із необхідністю знесення зелених насаджень, проведення демонтажних робіт та невідповідністю наданих місць технічним умовам. Однак, усі 66 спортивних майданчиків будуть здані в експлуатацію до кінця 2018 року, запевнили КМДА.

На сьогодні уже профінансовані та виконані проектні роботи (3,3 млн грн), пройдено експертизу проектно-кошторисної документації, також проавансовано виконання будівельних робіт на суму 49,2 млн грн із державного бюджету та 45,9 млн грн із бюджету Києва.