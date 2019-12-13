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    Злочинці залишили без зв’язку стратегічний об’єкт на Київщині (фото)

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    <span>Зловмисники проникли до бетонних колодязів зв&rsquo;язку, &nbsp;де демонтували телефонний кабель</span> - Злочинці залишили без зв’язку стратегічний об’єкт на Київщині (фото)
    Зловмисники проникли до бетонних колодязів зв’язку,  де демонтували телефонний кабель
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала групу крадіїв, які позбавили об’єкт телефонного зв’язку

    Група осіб проникла на територію Трипільської ТЕС, де пошкодила та викрала телефонний кабель. В результаті таких злочинних дій був перерваний зв'язок з усією теплоелектростанцією.  

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Щойно поліцейські отримали повідомлення про те, що на станції знаходяться невідомі люди, на місце події прибула група реагування патрульної поліції Обухівського району. На спрацювання сигналізації прибули працівники охорони ТЕС.

    Там поліцейські виявили та затримали чотирьох осіб у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявились жителі міста Обухів та Українка, 30-40 років.

    Як з’ясувалось, зловмисники проникли до бетонних колодязів зв’язку, де демонтували телефонний кабель.

    Під час проведення невідкладного обшуку автомобіля, на якому приїхали злодії, працівники поліції вилучили 10 м викраденого кабелю та інструменти, якими різали дріт.  

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    Злочинці залишили без зв’язку стратегічний об’єкт на Київщині (фото)
    Злочинці залишили без зв’язку стратегічний об’єкт на Київщині (фото)
    Злочинці залишили без зв’язку стратегічний об’єкт на Київщині (фото)
    Злочинці залишили без зв’язку стратегічний об’єкт на Київщині (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює мотиви злочину.

    Національна поліція України кримінал Київщина злочин злочинець
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