За добу у Києві сталося майже три сотні злочинів



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Минулої доби у Києві сталося понад 150 крадіжок

Поліція встановила підозрюваних у 30 випадках

За минулу добу, 12 грудня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 270 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

тяжкі тілесні ушкодження – 2;

грабежі – 5;

хуліганства – 6;

крадіжки – 152;

незаконні заволодіння автотранспортом - 3.

У поліції зазначили, що у 31 випадку підозрювані особи встановлені

Нагадаємо, 11 грудня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 272 повідомлення про скоєння злочинів.

Як повідомила нещодавно столична влада з посиланням на дані Національної поліції, з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. У 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5.

Такі тенденції влада пов’язує із впровадженням комплексної системи відеоспостереження, яка налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Доступ до інформації мають лише спеціальні служби та Нацполіція.