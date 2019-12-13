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    За добу у Києві сталося майже три сотні злочинів

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    Минулої доби у Києві сталося понад 150 крадіжок - За добу у Києві сталося майже три сотні злочинів
    Минулої доби у Києві сталося понад 150 крадіжок

    Поліція встановила підозрюваних у 30 випадках

    За минулу добу, 12 грудня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 270 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • тяжкі тілесні ушкодження – 2;
    • грабежі – 5;
    • хуліганства – 6;
    • крадіжки – 152;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 3.

    У поліції зазначили, що у 31 випадку підозрювані особи встановлені

    Нагадаємо, 11 грудня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 272 повідомлення про скоєння злочинів.

    Як повідомила нещодавно столична влада з посиланням на дані Національної поліції, з початку 2018 року рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. У 2016 році щоденно відбувалося в середньому 16-17 грабежів, а у 2019 – вже 5.

    Такі тенденції влада пов’язує із впровадженням комплексної системи відеоспостереження, яка налічує близько 7 тисяч камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки даних. Доступ до інформації мають лише спеціальні служби та Нацполіція.
    Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочинність злочин
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