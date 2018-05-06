ЗМІ: у столиці викрали 10-річного хлопчика

Поліція оголосила план-перехоплення

У неділю, 6 травня, в Солом'янському районі столиці невідомі відвезли хлопчика близько 10 років в невідомому напрямку. Про це пише видання «Інформатор» з посиланням на власні джерела. Викрадення сталося близько 10:00. На вулиці Митрополита Василя Липківського (колишня Урицького) кілька чоловіків посадили дитину в автомобіль Opel сірого



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Поліція оголосила план-перехоплення

У неділю, 6 травня, в Солом'янському районі столиці невідомі відвезли хлопчика близько 10 років в невідомому напрямку. Про це пише видання «Інформатор» з посиланням на власні джерела.

Викрадення сталося близько 10:00. На вулиці Митрополита Василя Липківського (колишня Урицького) кілька чоловіків посадили дитину в автомобіль Opel сірого кольору і відвезли в невідомому напрямку.

Машина прямувала в бік ринку «Юність» в Деснянському районі. За попередніми даними, авто, в якому відвезли дитину - Opel на литовських номерах (IZH 684). Всім, хто володіє будь-якою інформацією, прохання повідомити на 102.

Нагадаємо, знайшлися батько і маленька дитина, які зникли у Києві 30 квітня.