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    Під Києвом понад десять днів розшукують зниклу безвісти жінку (фото)

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    Поліція просить допомогти в розшуку жінки - Під Києвом понад десять днів розшукують зниклу безвісти жінку (фото)
    Поліція просить допомогти в розшуку жінки
    Фото з відкритих джерел

    До розшуку жінки залучені особовий склад бориспільської поліції та кінологи з собаками

    Поліція Київської області встановлює місцеперебування 34-річної Ярослави Браславської, яка 15 вересня пішла з дому (м. Бориспіль, вул. Київський шлях) та не повернулась. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Прикмети жінки: зріст 170 см, повної статури, русяве волосся по плечі, має невеликий шрам біля носа, мобільним телефоном не користується.

    Може бути одягнена в сукню блакитного кольору з білими квітами, на правій руці носила золотий браслет, на шиї – золотий ланцюжок із золотими сережками на ньому.

    Розшукується Ярослава Браславська
    Розшукується Ярослава Браславська

    Наразі на розшук Ярослави Браславської орієнтовано особовий склад Бориспільського районного управління поліції та суміжні підрозділи поліції.

    До розшуку залучено кінологічну службу із розшуковими собаками.

    Згідно з отриманою інформацією жінка може знаходитися поблизу сіл: Глибоке, Ревне, Вороньків, ночувати в лісосмугах або в полі.

    «Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування Ярослави Браславської, просимо повідомити на спецлінію «102» або до Бориспільського РУП за адресою: м. Бориспіль, вул. Сергія Камінського, 4 чи за тел. (04595)6-23-91», – закликають правоохоронці.

    Теги: Національна поліція України Київщина жінка розшук
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    Під Києвом понад десять днів розшукують зниклу безвісти жінку (фото)