Під Києвом зник безвісти неповнолітній із татуюванням (фото)
До розшуку поліції залучено бориспільських поліцейських
Поліція Київщини встановлює місцезнаходження неповнолітнього Олександра Криворотька, який 26 вересня пішов із дому та не повернувся. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Так, 26 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Бориспіль про те, що її 17-річний син пішов з дому та наразі його місцезнаходження невідоме. Раніше не зникав.
Прикмети хлопця: зріст 175 см, на вигляд 17-18 років, спортивної статури, обличчя овальне, волосся пряме коротке, русяве, очі карі, має татуювання на лівому передпліччі (римськими цифрами дата народження).
Був одягнений: спортивний балоновий жилет темно зеленого кольору з жовтими вставками з капюшоном, темно-синя футболка, спортивні штани темно-зеленого кольору, сірі кросівки.
На розшук неповнолітнього залучено особовий склад Бориспільського районного управління поліції, розміщено орієнтування в соціальних мережах.
«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування Криворотька Олександра, просимо повідомити на спецлінію «102» або до Бориспільського РУП за адресою: м. Бориспіль, вул. Сергія Камінського, 4 чи за тел. (04595)6-23-91», – закликають правоохоронці.
Нагадаємо, поліція Київської області встановлює місцеперебування 34-річної Ярослави Браславської, яка 15 вересня пішла з дому (м. Бориспіль, вул. Київський шлях) та не повернулася.