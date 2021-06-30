Знищення історичного Києва. На Печерську зносять старовинну будівлю (фото)

Під старовинним будинком вже два дні працює будівельна техніка

Забудовник руйнує останній старовинний будинок у Микільському провулку

Забудовники почали знищення останнього старовинного будинку на Микільському провулку, 7 на столичному Печерську. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook краєзнавець Антон Короб.

«Микільський провулок на Печерську є одним з найдавніших у Києві, які зберегли своє трасування. Він позначений ще на плані Києва архітектора Андрія Меленського 1803 р. Щоправда, з того часу (перша половина 19 ст.) трасу провулку обрізано і він перетворився на сліпий провулок - тупик. Назву він отримав від знищеного більшовиками Пустинно-Микільського монастиря. Зі старої забудови залишилася одна пам’ятка - триповерховий колишній прибутковий будинок початку 20 ст. Його зведено на замовлення Ксенії Смірнової у її садибі за проєктом відомого архітектора Андрія-Фердинанда Краусса у 1911-1912 роках. Фасад будинку оформлено у стилі модерн», – розповів краєзнавець.

Короб зазначив, що будинок є останньою історичною будівлею на провулку, а також рідкісним зразком якісної архітектури у цьому районі.

П’ять років тому його виключили з переліку пам‘яток стараннями забудовника.

«Побудова на цьому місці сучасного будинку є небезпекою для сусідніх житлових споруд, що доводять численні висновки експертів», – повідомив Короб.

Мешканці Печерська з 2016 року протидіють незаконній забудові.

«Сьогодні пригнали будівельну техніку та тітуню», – повідомив Короб.

Він оприлюднив фото з місця події.

На зауваження в коментарях під дописом, що риштування мало б вказувати на реставрацію або реконструкцію будинку, а не на знесення, Короб пояснив: «Це риштування стоїть вже кілька років. Вони заливали підвалини нового будинку, не руйнуючи старого. Зараз вже, мабуть, прийшов час руйнування».

Він додав, що роботи із залученням будівельної техніки тривають вже другий день під охороною осіб спортивної зовнішності.

До слова, нещодавно депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві ТОВ «Грааль».

Під будівлею «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві представники забудовника зрізали 30-річний виноград, який обплітав фасад.