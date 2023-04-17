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ЗСУ показали, як долають наслідки повені на Київщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як долають наслідки повені на Київщині (фото)
Військові спільно з органами місцевої влади звели понтонну переправу
фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Природні катаклізми не стали перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини

Тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа.  Об'єднані сили ЗСУ Київщині звели понтонну переправу. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв.

«Незважаючи на природні перешкоди, в підрозділах Угрупування військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їх подолання у найкоротші терміни. На даний час інженерними підрозділами ЗС України спільно з органами місцевої влади оперативно зведено понтонну переправу. Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї», – написав Наєв.

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Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ також уточнив, що природні катаклізми не стали перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. «Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки», – сказав Наєв.

Річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.

У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах.

Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.

Кияни вже відкрили купальний сезон та пірнають на підтоплених набережних столиці. Під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.

Теги: Ірпінь паводок кияни парк Сергій Наєв повінь вода потоп Київщина

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