ЗСУ показали, як долають наслідки повені на Київщині (фото)

Природні катаклізми не стали перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини

Тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа. Об'єднані сили ЗСУ Київщині звели понтонну переправу. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв.

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«Незважаючи на природні перешкоди, в підрозділах Угрупування військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їх подолання у найкоротші терміни. На даний час інженерними підрозділами ЗС України спільно з органами місцевої влади оперативно зведено понтонну переправу. Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї», – написав Наєв.

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Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ також уточнив, що природні катаклізми не стали перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. «Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки», – сказав Наєв.

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Річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.

У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах.

Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.

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Кияни вже відкрили купальний сезон та пірнають на підтоплених набережних столиці. Під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.