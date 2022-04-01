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    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)

    Серед знищеної техніки окупантів -&nbsp;бронеавтомобілі &laquo;Тайфун&raquo;&nbsp; - Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Серед знищеної техніки окупантів - бронеавтомобілі «Тайфун» 
    фото: Генштаб ЗСУ

    Українські захисники спалили десятки одиниць танків, БМП, вантажівок окупантів

    Українські військові знищили техніку та живу силу в районі зосередження ворога на Київському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Після потужного вогневого ураження артилерією воїнам Сухопутні війська ЗС України та Національна гвардія України вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів «Тайфун» і вантажівок. А також знищити живу силу противника», - йдеться в повідомленні.

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    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)
    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)

    Нацгвардія та Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.

    Нагадаємо, попри часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

    Також Міноборони Великої Британії повідомило, що незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, найближчими днями там очікуються запеклі бої.

    Читайте також: Українські військові здійснюють успішні контратаки на Київщині – британська розвідка

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото)