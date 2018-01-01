Зубожіння: Кількість мільйонерів у столиці зросла вдвічі
- Сьогодні, 20:15
-
Розсилка
У Києві за 2017 рік стало в два рази більше мільйонерів
Київське управління Державної фіскальної служби повідомляє, що за рік кількість мільйонерів у столиці України зросла в два рази, передає видання УНІАН.
«У нас вже 200 мільйонерів, хоча в минулому році було 100 мільйонерів», - розповіла голова міського управління ДФС Людмила Демченко.
Нагадаємо, раніше глава казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що український гарантований державний борг перевищив два трильйони гривень.