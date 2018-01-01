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    Зубожіння: Кількість мільйонерів у столиці зросла вдвічі

    У Києві за 2017 рік стало в два рази більше мільйонерів
    Київське управління Державної фіскальної служби повідомляє, що за рік кількість мільйонерів у столиці України зросла в два рази, передає видання УНІАН. «У нас вже 200 мільйонерів, хоча в минулому році було 100 мільйонерів», - розповіла голова міського управління ДФС Людмила Демченко. Нагадаємо, раніше глава казначейської служби Тетяна
    • Сьогодні, 20:15
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    У Києві за 2017 рік стало в два рази більше мільйонерів

    Київське управління Державної фіскальної служби повідомляє, що за рік кількість мільйонерів у столиці України зросла в два рази, передає видання УНІАН.

    «У нас вже 200 мільйонерів, хоча в минулому році було 100 мільйонерів», - розповіла голова міського управління ДФС Людмила Демченко.

    Нагадаємо, раніше глава казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що український гарантований державний борг перевищив два трильйони гривень.

    борг ДФС Київ
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